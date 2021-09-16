東南亞地區分類二手買賣平台集團Carousell 旋轉拍賣集團最新宣佈，再獲得1億美元投資，由亞洲投資的領先韓國私募股權公司STIC Investments領投，並加入該公司的董事會。此輪融資帶給該公司的估值再推升至11億美元，穩坐獨角獸的角色。

Carousell團隊表示，新一輪的融資資金將用於推動集團在逐步數位化、富裕和具有永續經營意識的地區，重新定義二手商品和汽車商業的願景，以加快在大東南亞地區的領導地位。自2012年成立以來，Carousell集團以Carousell、Mudah.my、Cho Tot和OneKyat品牌為大東南亞八大市場數千萬用戶提供服務。

Carousell聯合創辦人兼集團行政總裁Quek Siu Rui郭修瑞表示，疫情帶給人們透過買賣二手商品的作法，變得更為重要，STIC的投資反映了Carousell的使命和策略方向，將進一步投入不同類別和市場的循環經濟投資，並將繼續尋求機會性收購以擴大規模。

STIC Investments董事總經理Jason Cho表示，一直將Carousell視為大東南亞區領先的平台之一，Carousell在改造再貿易市場的過程中，實現了龐大的用戶人數增長現時有愈來愈多的社會經濟和環境意識消費者正逐步轉向循環經濟。

(時報資訊)