（中國房地產商觸及監管紅線的現況分析。資料來源／法國外貿銀行）

大陸官方整頓房地產開發商，問題如何扼要了解？法國外貿銀行經濟研究部門以「紅線」作區分，讓外界明白，原則上是官方從收入到負債，針對預售、槓桿和流動性三項，劃出「三條紅線」，作為監管出手的準則，答案也很清楚，民營房企面臨的壓力最大，所以才有恒大地產的慘烈個案。

法國外貿銀行分析，「三條紅線」中，截至2021上半年，64％的房地產開發商無法滿足與預售相關的規定，這一數字也遠高於其他兩個指標。從整體來看，觸及全部三條紅線的企業比例已經從2020年的20％下降到2021上半年的15％，但企業之間存在較大差異，其中，表現最好的是央企，其次是地方國企，民企的表現最差，因此面臨的壓力最大。從數據上看，整體央企能夠滿足全部政策要求的企業比例達到 64％，地方國企達到26％，相比之下，民營房企合規比例僅占18％。

大陸官方對於地產業的借貸限制，意味著房企很難獲得資金為債務再融資，即使企業通過折扣嘗試提振銷售和快速周轉，但價格下限使得出售庫存換取現金並不容易。加上銀行的融資額度有限，購房者需要經歷嚴格而漫長的審核過程才能獲得貸款，這可能會使購房需求減弱。對房企來說，這意味著利潤和還款的雙重壓力。

面對恒大地產外溢效應的後續，法國外貿銀行經濟研究部門指出，預計更多小型民營房企將難以戰勝監管收緊和利潤下降的挑戰，尤其是槓桿較高的企業。現在市場都在問，「恒大的陷落，是不是會引發骨牌效應？會不會帶來系統性風險？」

該團隊指出，上述是一個關鍵問題，由於2022年即將召開五年一度的中共黨代表大會，因此系統性風險應該會避免，不能出現意外大風暴；不過，估計未來恒大的債務危機，可能會像滾雪球一樣繼續下去，且經濟增長可能無法像過去一樣填補企業的損失。因此最可能的情況是，恒大可能被迫以折價出售資產，但鑒於公司規模龐大，尋找白衣騎士出手救援也是一項極大的挑戰。

(時報資訊)