泰鼎(4927)16日公告指出,本週在泰國KASEMRAD醫院醫護人員的協助下,本公司為一廠、二廠、三廠及協峰單面板廠(APS)共7,000餘名員工完成公司自費之第一劑新冠肺炎疫苗接種。

本次疫苗接種安排自周日(12日)開始,在公司及員工的相互配合下,經由完善的事前規劃,全體員工依照安排的動線和優先順序維持了施打現場極佳的紀律及秩序,以每日完成約1千至2千餘人接種的速度順利進行,最終較預期時程提早一日完成全體員工第一劑疫苗接種。泰國當地媒體MC電視台亦於疫苗施打計畫開展的第二日(13日)來到工廠現場進行採訪,藉由鏡頭分享本公司超前部署的疫苗計畫及員工高配合度的紀律展現。

作為泰國台商印刷電路板第一大廠,本公司除了加速疫苗施打提高員工對抗新冠肺炎的保護力,並加快泰鼎沙盒計畫(APEX Sandbox)進一步照顧員工健康,體現「Good to You, Good to APEX」的互利精神,為公司的擴廠營運做好充足準備。

(時報資訊)

