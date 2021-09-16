【時報-台北電】博晟生醫(6733)於110年4月28日董事會決議通過以合併發行新股方式，吸收合併韶宇醫學科技股份有限公司，合併基準日擬訂於110年8月30日，若有異動授權董事長訂定。因受國內新冠肺炎疫情影響，造成與韶宇醫學科技股份有限公司合併案作業時程延後，董事長決議變更合併基準日為110年10月8日。(編輯整理：李慧蘭)

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