【時報記者莊丙農台北報導】元大金(2885)前8月稅後淨利賺贏去年全年，表現優於預期，法人對元大金下半年營運仍持正面看法，認為台股維持高檔震盪、低利及國內當沖降稅延長，有助於台股動能。但8月中旬以來台股降溫，市場一般認為實施當沖警示制度，影響大戶造市功能有關，周轉率大幅下降，也顯示人氣退潮，是下半年的隱憂。

元大金前8月稅後淨利257.99億元，年增44％，每股盈餘2.13元，主要以元大證券貢獻最高，元大證券前8月稅後淨利171.17億元，年增達98％；元大銀行63.30億元，約與去年同期持平，元大期貨6.83億元、年減13％。

台股7月當沖比重上升至45％、台股日成交均值也來到6,692億元，前7月日成交均值至5,249億元、年增124％，元大證券經紀手續費收入今年以來獲利翻倍成長，加上投資及海外證券獲利，是元大證券今年表現優異主因。雖然7月認列一次性處分陽明海運承銷損失16億元，影響獲利，但8月獲利隨即回升，累計前8月獲利接近倍增。

不過，台股8月一波快速修正，加上當時考慮當沖稅率是否繼續延長、當沖警示制度8月底上路，從周轉率大幅下降，看得出台股人氣在退潮。此外，主管機關有鑑於小額違約及年輕族群違約件數有增加現象，10月12日實施強化投資人違約風險控管措施，是否會進一步造成量能的退縮，也需要再觀察，這些政策，都可能影響券商經紀業務的表現。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意