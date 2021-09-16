【時報記者任珮云台北報導】Covid-19侵襲全球至今超過一年半的時間，關於疫情常態化和病毒流感化之下的投資前景，富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈表示，雖然疫情的消息仍不時引起市場波動，但隨著已開發國家疫苗施打的普及率提升，歐美經濟重新開放步調不變，進一步過渡到與疫情共存的新常態，將有利於支撐消費和經濟的持續成長。

醫療類股傳統上屬於防禦性類股，因為不論經濟好壞，人們都有就醫的需求；且隨著時代演進，人類罹患的疾病已不僅僅是感冒、結核病等容易治癒的疾病，更多是心血管相關的慢性病、或癌症等，對於先進智慧醫療的需求日益增加。儘管景氣循環對醫療產業仍有影響，但影響力相對其他產業輕微，且無論疫情是否改善，智慧醫療將是擁有長期投資潛力的趨勢主題範疇。

富邦基因免疫生技(00897)ETF經理人沈誌棠指出，持續看好疫苗未來爆發的商機，主要是因為三大亮點：需求高、覆蓋率低，以及定期施打。首先，部分歐洲國家開放施打第三劑新冠疫苗，美國疾病控制與預防中心(CDC)也建議免疫力低下者應該施打第三劑，未來需求仍高；第二，全球約一半以上的人口尚未接種過新冠疫苗，在覆蓋率尚低的前提下，未來仍有發展空間；第三，多數專家均預期新冠病毒未來可能流感化，疫苗將須定期施打，加上莫德納亦於9月9日宣布研發新冠、流感二合一疫苗，mRNA疫苗未來商機大有可為。

李祐慈認為，當成熟國家達成完全接種疫苗後，預期每年仍有約有30-40%的成人會比照接種流感疫苗的方式定期接受Covid-19疫苗，但從疫情發生至今，領先開發疫苗的製藥公司之股價多已反應疫苗獲利，因此評估市場目光將逐漸移向解封後相關受惠的題材，包括：(1)受惠龐大新藥需求、醫藥研發等醫藥外包相關服務；(2)受疫情影響而推遲的手術需求，所帶動的醫療設備、手術通訊與導航設備等耗材；以及(3)因歐美等成熟國家日益關心手術環境的管理，所帶動的廢棄醫藥管理題材等；皆為具有中長期成長潛力的投資標的。

(時報資訊)