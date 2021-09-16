美股4大指數全數收紅，激勵台積電今(16日)開盤7分鐘即順利完成填息，帶動大盤站上17400點，隨著港股等亞洲股市下挫，台股由紅翻黑，終場加權指數以17278.70點作收，下跌75.3點，成交值僅2385億元，創今年最低量。

台股開盤下跌21點，以17332點開出後，指數隨即翻紅，一度向上來到17411點，9點30分過後，指數跳水翻黑，到接近12點，指數又下殺一波，跌破17300點，來到17254點，下跌近百點，由於中秋連假將至，加以市場觀望美國下周的FOMC會議將釋出有關縮減購債計畫相關訊息，市場買盤縮手，觀望氣氛濃厚。

今日除息的台積電開盤小跌1元，隨即奮力往填息之路邁進，開盤7分鐘站上607元，順利完成填息，但好光景維持沒多久，股價即盤跌，午盤一度失守600元整數大關，來到599元；晶圓代工二哥聯電則開高走高，早盤攻至67.5元，漲逾2.8%；聯發科、日月光也都開低，日月光一度跌逾2%。

傳產族群的鋼鐵、航運類股也開高走低，類股指數都跌逾1%，中鋼構跌逾7%，中鋼、高興昌、春源、春雨、豐興、官田鋼都跌逾2%；貨櫃三雄都收跌，長榮以124元作收，跌幅0.4%，陽明、萬海分別收在118元、200.5元，跌幅都逾2%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意