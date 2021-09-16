【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數209.61點，跌0.88點；總計315家漲、366家跌、86家持平；委買3555915張、委賣2031729張；總成交值649.38億元。

(時報資訊)

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