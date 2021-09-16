【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17278.70點，跌75.30點；總計360家漲、516家跌、123家持平；委買15609165張、委賣10123056張；總成交值2385.16億元。

(時報資訊)

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