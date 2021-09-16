【時報記者林資傑台北報導】KTV業者好樂迪(9943)股東常會通過配息4元，今（16）日以56.8元參考價除息交易。由於迄今據點尚未恢復營運，好樂迪近期股價落至59～61元區間低檔震盪，今日開高後放量穩揚逾3.5％，最高勁揚4.93％至59.6元、填息達62.5％，於填息路上穩步前行。

好樂迪因國內疫情警戒升至三級，全台52家據點自5月15日暫停營業迄今，致使2021年第二季歸屬母公司稅後虧損0.89億元、每股虧損0.61元，創近13年半低點。上半年歸屬母公司稅後淨利1.03億元、年減達65.81％，每股盈餘0.7元，亦為近13年同期低點。

雖然國內疫情漸趨緩和、警戒降至二級，但包括KTV在內等場所仍未解禁，使好樂迪8月自結合併營收509萬元，雖月增16.77％、仍年減達97.89％，創歷史次低。累計前8月合併營收10.62億元、年減42.05％，創同期新低。

展望後市，由於指揮中心尚未解禁開放KTV等場所，復業時間需視政策規定何時鬆綁，在營運斷炊情況下，好樂迪持續節流嚴控成本，並與門市房東協調租金調降事宜，持續評估疫情對營運影響，盼能順利度過此波疫情難關。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意