根據主計總處歷次10年期空屋普查紀錄，空屋數在2000年為123萬戶，2010年增加到155萬戶，2020年則高達166萬戶，創下歷史新高，相當於台灣每6戶就有1戶是空屋，這也讓立委公開呼籲加速審查囤房稅，消息一出引起網友們熱議，其中不少人狠酸蔡英文政府打房無效，「你要自立自強啊，偉哉政府」、「別再相信政府要打房了啦」。

中國時報報導，時代力量立委邱顯智、王婉諭昨（15日）召開記者會表示，全台空屋數與持有非自住房的人數持續攀高，呼籲應盡速排審囤房稅相關方案，王婉諭說，持有非自住房的人數從2015年的33萬6千人，成長至2021年的50萬2千人，且非自住者持有的房屋總戶數也從54萬6千戶，上升至69萬7千戶等，顯示越來越多人持有非自住房屋，且總數越來越多，台灣住宅呈現集中化的趨勢。

新聞曝光後引起PTT網友們熱議，有內行人認為，房價高是結構性問題，牽涉的層面與問題太多又太廣，相當難解決，「台灣政治人物不可能拿石頭砸自己腳的，太慘」、「炒好炒滿，誰給你自住」、「處理房價問題，阻力太大」「很多人認為，房子是拿來炒的不是住的」、「房產是台灣經濟命脈，你敢動？」。

此外，有網友狠酸政府的打房政策無效，「不要太不滿，有在打房啊，還嫌」、「你各位注意言辭，不要太不滿了」、「打房沒用的說法，太粗暴了吧，大可不必」、「政府打房，你聽聽就好」、「政府帶頭炒房啊，怎麼可能打房」、「以為政府會打房喔，笑話」、「不要相信打房啦，早點買比較實在。」

近年全台房價越來越高，屋比房屋總監陳傑鳴表示，從2011年Q1到今年Q1底，短短10年多，全台民眾平均購屋總價向上大幅攀升，平均購屋總價增加超過300萬，若細分到六都，雙北以外都會區，10年來房價更是狂漲5至7成。

陳傑鳴補充說明，「台南房價漲幅穩居六都之冠，10年前平均購屋總價僅542.28萬，但到了今年Q1已飆增至939.8萬，10年來房價飆漲73%相當驚人，此外目前在台北買房平均要約2200萬，這樣的價格就算是年收入百萬的家庭都不一定負擔的起。」

(時報資訊)