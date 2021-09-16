【時報記者沈培華台北報導】鋼筋及型鋼廠東和鋼鐵（2006）越南廠短期產能受疫情影響，展望後續若能隨著疫情降溫有利公司整體營運。公司下半年台灣廠營運仍看穩健，全年業績成長可期，挑戰新高紀錄。

此外，東鋼預計減資33%，目前已將申請送至主管機關，希望今年底前能夠完成相關作業，若順利完成現金減資案，可提升每股獲利能力，預期拉抬明年東鋼EPS比今年再大幅提升。

東和鋼鐵今年台灣廠受惠電子廠建廠、台商回流，帶動鋼筋、型鋼需求持續熱絡；加上鋼價上揚，上半年營運運交出好成績。明年鋼構事業能見度仍佳。公司指出，鋼構訂單已排到明年下半年，部分訂單已排到後年。型鋼、鋼筋的產業性質，能見度較短。

東和鋼鐵越南廠上半年營運好轉，但近來受疫情影響，雖工廠保持正常生產，但因當地工地不能施工，銷貨量下滑至約1.7萬噸，相較上半年高點4~4.5萬噸明顯下滑。公司表示，目前看來只要疫情趨緩，出貨就能自谷底反彈。越南廠上半年已轉虧為盈，下半年則受疫情影響，若隨疫情趨緩，目標明年越南廠都能保持獲利。

此外，東和鋼鐵桃園八德區舊廠將改建為產業園區，未來將收租金，成為固定收入。公司也規畫目前的桃園廠旁邊，將新建鋼材加工中心，資本支出逾9億元，預計2~3年內將完工，未來可供應的產品將更多元，增添業績動能。

東和鋼鐵受惠於公共工程及民間營建需求熱絡，第二季營收創新高，獲利則為次高，第二季單季每股稅後盈餘1.38元。上半年獲利年增1.51倍，達29.83億元，創歷史同期新高，每股稅後盈餘2.75元。

受惠台灣鋼筋、型鋼、鋼構出貨穩健，越南廠鋼筋銷售增加且鋼價走揚，東和鋼鐵上半年營收277.86億元，年增率約40.95%；毛利率16.56%，年增約3個百分點；上半年歸屬母公司業主淨利29.83億元，年增1.51倍，每股稅後盈餘2.75元。1~8月營收373.27億元，年增率達41.37%，為同期新高。營收占比方面，東和鋼鐵約占76%，旗下東鋼構約占17%，越南廠約占7%。

東和鋼鐵桃園廠第二條軋鋼線於2017年第四季啟用，除有助於落實節能減碳之環保製程，生產更具經濟規模，也使效能顯著提升。

東和鋼鐵有台灣廠及越南廠，台灣廠分別在桃園、苗栗、高雄，煉鋼總產能265萬噸、軋鋼產能270萬噸；越南廠煉鋼產能100萬噸、軋鋼產能60萬噸。越南軋鋼廠於2018年第四季啟用，進軍越南及東南亞國協市場。

(時報資訊)

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