專注於早期投資的天使創投華陽創投集團，宣布投資微電能源 7,400 萬，並計畫將微電能源作為第一個太陽能電廠專案創投的合作對象，以SPV (Special Purpose Vehicle，特殊目的項目公司) 模式讓投資人有機會獲得穩定收益，並為實現 ESG 之綠能目標盡一份心力，善盡企業社會責任。華陽創投長期關注循環經濟、重視永續發展，為台灣最早期投資社會企業之創投公司，希望透過支持綠能發展，與響應政府政策，提升臺灣產業國際競爭力與人民生活品質，以及為全球潔淨能源及氣候目標貢獻心力。

華陽創投集團投資領域多元，團隊涵蓋金融科技、網路、科技法律、生技、半導體等領域專家，至今累計管理 16 檔創業投資基金(包含國發基金)、投資超過 250 家公司、約 80 家成功上市櫃或成功併購投資個案，為國內資深創投公司。華陽集團旗下華陽創新科技現正推行 Startup101 新創募資媒合資訊平台，藉由透明資訊與完善服務讓新創公司跳脫國界和時差限制擴大募資範圍，歡迎各產業/領域新創企業上架使用 Startup 101平台，亦歡迎各專業投資人與機構利用 Startup 101 快速找尋投資標的、與新創線上對話，降低找尋案件的時間成本及溝通成本，亦可洽詢華陽創新科技加入專屬之新創投資平台，將進案、新創商業計畫書、投資評估報告、盡職調查、投資後管理等流程線上化，由華陽專業投資團隊提供一站式解決方案。

(時報資訊)