大宗商品今年來的旺勢，帶來產品價格節節高升，同步加惠鋼鐵業者。中華信評對於授評機構之一的中鴻鋼鐵，追蹤發現，在強勁的鋼鐵需求與供給吃緊下，帶給中鴻鋼鐵得以在2021年創下歷史新高的營運現金流量，使得公司的借款水準快速降低，因此調升中鴻鋼鐵的個別基礎信用結構，長短期信用評等twA/twA-1 則獲得確認，評等展望穩定。

中華信評分析，隨著下游製造業復甦力道強勁和穩健的營建需求的支持，未來2至3季台灣鋼鐵產品的強勁需求動能，應可持續。與此同時，亞太區鋼鐵供給緊俏的情況，會使得鋼鐵價格同期間維持在較高水準。

中華信評預期，2021 年中鴻鋼鐵的平均銷售價格將上漲57％至63％，進而帶動50％至55％的營收成長；鋼價的飆升可以抵消扁鋼胚價格大幅上漲帶來的影響，估計中鴻鋼鐵2021年EBITDA將從2020年時的新台幣15億元，提高至新台幣60～65億元之間。大幅提升的獲利能力、以及有限的資本支出，將加快中鴻鋼鐵 2021 年借款水準下降的速度，並有助於該公司將其來自本業之現金流量對借款比，在未來兩年維持在 30％以上。

中華信評指出，中鴻鋼鐵股份有限公司為一下游鋼鐵加工業者，各項產品的年產能包括熱軋鋼捲240萬公噸、冷軋鋼捲45萬公噸、鋼管25萬公噸，以及鍍鋅鋼製品30公噸。

(時報資訊)

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