【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17278.10點，跌75.90點；總計342家漲、542家跌、110家持平；委買28069914張、委賣20108091張；總成交值2012.37億元。

(時報資訊)

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