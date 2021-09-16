【時報-台北電】亞股今日與美股唱反調，多數下跌，大陸A股三大指數早盤偏空開出後，也紛紛震盪走低，截至午間收盤，上證指數受合盛矽業挫跌拖累，收3631.45點、跌0.68%，成交額4358.56億元；深證成指報14353.42點、跌1.26%，成交額5291.92億元；創業板指報3148.69點、跌1.62%，成交額1713.83億元。

盤面上，產業類股跌多漲少，其中，農林牧漁等漲幅居前，但有色金屬、電氣設備相關表現疲弱。概念族群漲跌不一，其中，養雞等類股相對出色，鋰礦股跌幅較大。兩市個股跌多漲少，共計1581檔上漲，2744檔下跌，46檔漲停，18檔跌停。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3132.64 -20.76(0.66%)
14:26
香港恆生
24577.63 -455.58(1.82%)
14:31
上證指數
3622.29 -33.93(0.93%)
14:31
深圳成指
14313.39 -222.93(1.53%)
14:31
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15