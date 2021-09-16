【時報-台北電】亞股今日與美股唱反調，多數下跌，大陸A股三大指數早盤偏空開出後，也紛紛震盪走低，截至午間收盤，上證指數受合盛矽業挫跌拖累，收3631.45點、跌0.68%，成交額4358.56億元；深證成指報14353.42點、跌1.26%，成交額5291.92億元；創業板指報3148.69點、跌1.62%，成交額1713.83億元。
盤面上，產業類股跌多漲少，其中，農林牧漁等漲幅居前，但有色金屬、電氣設備相關表現疲弱。概念族群漲跌不一，其中，養雞等類股相對出色，鋰礦股跌幅較大。兩市個股跌多漲少，共計1581檔上漲，2744檔下跌，46檔漲停，18檔跌停。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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