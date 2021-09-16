港股恒生指數16日早盤重跌，開盤微漲0.04％後隨即轉跌，失守25,000點，上午跌幅逐漸擴大，中午收盤跌約500點報24,538.82點。
恒生指數16日半天收盤跌494點、跌幅1.97％，報24,538.82點，成交額819.15億港元。
大陸房產股全數重挫，富力地產、綠城中國均跌逾12％，融創中國、世茂集團均跌逾11％，雅居樂跌逾10％，中國恒大、龍光集團、合景泰富跌逾8％等。
恒大相關股票也全數大跌，恒大汽車重跌17％、恒大物業下跌6％、恒騰網絡跌近6％。
網路科技股同樣疲乏，恒生科技指數上午收跌1.78％。阿里巴巴、小米跌逾2％，騰訊跌逾1％。
(時報資訊)
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