為因應中央五倍券發行並提高振興效果，新北市政府推出31萬份「新北加倍券」，最高可用5,000元中央五倍券換購1萬元新北加倍券，10月20日至31日開放新北市民線上登錄。

市府指出，此次活動期望帶動新北經濟，預估可帶來200億元商機。

市長侯友宜表示，新北市在有限的資源裡面，將目標擺在最基層經濟受創的庶民經濟，今年振興活動推出「紙本加倍」與「數位加碼」兩大好康。

「紙本加倍」推出「新北加倍券」，除了提高加碼倍數、擴大適用範圍，更持續以小面額方式發行，達到加倍送、加好用、加便利等效果；「數位加碼」則預計辦理數位支付消費送購物金活動，鼓勵民眾響應疫後新經濟。

市府經發局指出，「新北加倍券」推出三種方案共計31萬份，分別為20萬份500元五倍券換購1,000元新北加倍券、10萬份1,000元五倍券換購2,000元新北加倍券，及1萬份5,000元五倍券換購1萬元新北加倍券。

每1,000元可獲得10張面額50元加倍券及5張100元加倍券，適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等，預計招募超過1萬6,000家適用商家，另也歡迎除百貨、賣場、超市外其餘一般商業，可透過加入在地商圈或商業會組織，納入加倍券適用店家。

市府指出，新北加倍券將於110年10月20起至31日開放新北市民於線上登錄，可選擇換購方案、兌領地點等，每組身分證字號僅能擇定一種方案登記，於登記期間內皆可更改，11月8日將公布得獎名單，後續並以簡訊通知中獎人持身分證及紙本五倍券於11月19日至12月3日至指定地點兌領，使用期限至111年4月30日止。

(時報資訊)