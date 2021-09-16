【時報記者沈培華台北報導】記憶體模組廠商十銓(4967)目前品牌銷售占整體營收比重超過80%，其中，電競品牌更占營收3成，即將推出次世代DDR5電競記憶體及一系列電競周邊產品，有利挹注第四季營收持穩。上半年受惠記憶體漲價，雖第三季起價格漲勢趨緩，但全年營運仍預估可比去年增長。

十銓今年持續致力深耕品牌產品，目前旗下有包括標準型記憶體品牌「TEAM」以及電競品牌「T-Force」，今年品牌產品占營收比重大幅提升至8成以上，電競品牌更占營收3成，亦有效提升毛利率。

十銓受惠上半年DRAM大漲，需求熱絡，上半年EPS已達3.1元，超過2020年全年的EPS 1.68元。

展望第三季，公司表示，目前記憶體市場出現長短料問題，交貨時間拉長。第四季進入電子消費旺季，加上5G、伺服器及行動裝置等需求，可望帶動記憶體市場增溫。

十銓8月營收5.38億元，比7月低點增約3.78%，但年減18.11%，2021年1~8月合併營收49.26億元，比去年同期微減1.84%。法人估，今年全年營收約在70-80億元，與去年的75億元相比差異不大；在上半年獲利大增下，今年獲利可望成長。

目前市場預期，DRAM市場可望自明年第一季回升，十銓明年的營運目標也是將較今年成長。

(時報資訊)

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