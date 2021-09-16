五倍券官網(5000.gov.tw)已經正式啟用，無論民眾是選擇數位綁定或紙本預訂、八大部會加碼券登記、抽籤方式與業者優惠，都可在官網一站式操作完成。其中，數位綁定部分，將從22日起進行綁定，對此，不少銀行都加碼推出回饋金、抽獎等活動。

以下為若數位綁定信用卡的相關銀行推出優惠方案整理，詳情或相關細節請上各銀行官網查詢：

●合作金庫銀行：刷滿5000元，再加碼送500元(限量1.5萬名)，刷滿8000元，再多送200元(限量5000名)，最特別的是共同綁定的另外4個人各刷滿5000／8000元，合庫也納入回饋，最高多送3500元。

●臺灣企銀：消費滿5千元，加碼回饋金300元，限量1萬名。

●第一銀行：「振興有禮綁定送300元 」(限量5萬名)且指定卡片加碼200元(限量1萬名)，另搭配「瘋振興」一系列刷卡活動、「分期抽抽樂」最大獎5000元刷卡金(限量50名)等，最高有機會狂領12350元。

●兆豐銀行：抽全額返現超值好禮，最大獎為5000元刷卡金，總計將抽出100位幸運卡友，5倍券直接飆高變10倍券。

●花旗銀行：立即享100元7-11商品卡，揪團共同綁定，依綁定人數每消費2萬元，即享300元禮券回饋，最高可享2200元優惠。

●玉山銀行：9/22-9/26期間，將振興五倍券綁定至玉山信用卡，享加碼早鳥禮「7-ELEVEN現金抵用券300元」。

●國泰世華銀行：早鳥綁定優惠，在9/15-9/21登錄活動且完成綁券者，有1千名機會抽中價值2千元可當現金折抵的小樹點，另有價值逾3千元的綁券大禮包，如3C、健身、旅遊及飯店升等等，最大增值利益也是逾5千元，以及相關優惠。

●台新銀行：成功綁定者，並於10/31前消費滿5000元，前1萬名完成振興五倍券折抵者，贈200元刷卡金；老朋友回娘家贈100元；新朋友歡迎您贈800元。

●中國信託：有機會抽中5000元現金回饋。

●元大銀行：最高回饋5000元。

●永豐銀行：加碼最高回饋28%、特店分期享加碼10%等優惠。

●富邦銀行：最高回饋2500元，再享熊好券刷J卡最高5%回饋。

●星展銀行：額外加碼最高5000回饋。

●匯豐銀行：滙豐萬元加碼回饋振興專案 (不須抽獎)；現金回饋御璽卡新戶加碼回饋最高1萬元，或匯鑽卡新戶首刷禮享500元 (皆不限名額)；前2萬名綁定五倍券且完成任務再享最高725元早鳥回饋。

●遠東國際商業銀行：綁定遠銀卡滿額最高HAPPY GO點數15倍。

●臺灣銀行：振興加碼禮每人500元回饋金，限量20000份；共同綁定禮為共同綁定達3人 (含主綁人)以上，主綁人再加贈300元回饋金。

●華南銀行：數位振興五倍券首選華南信用卡，早鳥綁定最高享500元、共同綁定享200元及新戶綁定享300元等刷卡金。

●土地銀行：凡登錄選擇綁定土銀信用卡，含共同綁定人每刷滿5000元並獲得振興回饋金者，最高加碼送800元刷卡金，限量10000名。

●聯邦銀行：綁定聯邦卡早鳥5000變6000， 振興五倍券放大優惠最高贈2700元 活動限量名額詳聯邦網站。

●日盛國際商業銀行：綁定日盛信用卡前1仟名，刷滿5仟元且達到五倍券條件，加碼送250元活動金！(不含共同綁定戶)。

●新光商業銀行：綁定序號前5千名且完成共同綁定之主綁人享回饋250元，寰宇卡網路新戶完成指定條件回饋最高2050元。

(資料來源：中時新聞網、五倍券官網、各銀行官網)

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