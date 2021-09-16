【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數209.68點，跌0.81點；總計275家漲、376家跌、93家持平；委買6746340張、委賣4532625張；總成交值466.08億元。

(時報資訊)

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