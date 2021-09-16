【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17268.38點，跌85.62點；總計318家漲、540家跌、130家持平；委買27190602張、委賣19282727張；總成交值1692.57億元。

(時報資訊)

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