【時報記者沈培華台北報導】汽車扣件廠恒耀(8349)的福建同安廠因受福建疫情干擾，預防性停工3天。公司表示，該廠產能佔集團產能約2成，短期生產略受影響，但可以庫存因應出貨，營收預期不受影響。

恒耀因員工居住地有Delta疫情干擾、封區，目前正值採檢期間，同安廠廠區自昨(15)日起預防性停工3天，但預期營收暫不受影響。至於何時恢復正常生產，還有待觀察下週員工採檢結果出爐。

8月時大陸傳出本土疫情，也因疫情衝擊，車用晶片缺料情況加劇，其車廠客戶調節拉貨力道，使恒耀8月營收較7月高檔減少3.44%，預期9月營收與8月持穩或略減，整體第三季營收仍預料比第二季成長。

今年隨著汽車產業回溫，加上新能源車銷售熱絡，恒耀今年以來產能滿載、供不應求，訂單已排到年底，全年營收將比去年成長。

恆耀8月營收為8.38億元，年增14.22%；前8月營收66.33億元，年增27.46%。展望第四季，法人表示，若車用晶片缺料情況能稍微緩解，配合客戶拉貨力道回穩，恒耀單月營收可望重回9億元水準。

恆耀上半年營收49.44億元，毛利率18.69%，營業淨利2.26億元，淨利1.58億元，每股淨利1.2元，比去年同期轉盈。第二季營收24.51億元，毛利率18.02%，營業淨利約0.84億元，淨利約0.57億元，每股淨利0.48元。

(時報資訊)

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