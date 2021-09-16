陸股滬深兩市16日上午低迷，上證指數開高走低，中午前轉跌，半天收盤跌0.68％。深證成指開盤漲跌拉鋸，隨後跌幅持續擴大，半天收盤跌1.26％。滬深兩市半天成交額已經逼近人民幣（下同）1兆元。
上證指數16日上午收盤跌0.68％報3,631.45點，成交額4,358.56億元。深證成指收盤跌1.26％報14,353.42點，成交額5,291.92億元。
受益於發改委啟動第二輪生豬收儲、生豬價格有望回升等消息，陸股豬肉族群大漲，新希望、天康生物漲停，正邦科技、牧原股份漲逾7％。
陸股半導體族群16日則有多檔標的股價下挫，紫光國微、中穎電子跌逾6％，民德電子跌逾5％，晶豐明源跌近5％。
(時報資訊)
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