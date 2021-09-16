陸股滬深兩市16日上午低迷，上證指數開高走低，中午前轉跌，半天收盤跌0.68％。深證成指開盤漲跌拉鋸，隨後跌幅持續擴大，半天收盤跌1.26％。滬深兩市半天成交額已經逼近人民幣（下同）1兆元。

上證指數16日上午收盤跌0.68％報3,631.45點，成交額4,358.56億元。深證成指收盤跌1.26％報14,353.42點，成交額5,291.92億元。

受益於發改委啟動第二輪生豬收儲、生豬價格有望回升等消息，陸股豬肉族群大漲，新希望、天康生物漲停，正邦科技、牧原股份漲逾7％。

陸股半導體族群16日則有多檔標的股價下挫，紫光國微、中穎電子跌逾6％，民德電子跌逾5％，晶豐明源跌近5％。

(時報資訊)

#陸股 #上證指數 #深成指

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3132.64 -20.76(0.66%)
14:26
香港恆生
24577.63 -455.58(1.82%)
14:31
上證指數
3622.29 -33.93(0.93%)
14:31
深圳成指
14313.39 -222.93(1.53%)
14:31
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15

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