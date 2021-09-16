網球名將費德勒投資的球鞋業者昂跑（On Holding）15日（周三）在紐約證交所上市，掛牌首日股價飆升47％，推升市值約達113.5億美元。
昂跑股票首度公開上市（IPO）共計發行3,110萬股，每股24美元，遠高於目標價20～22美元，此次籌資7.464億美元。周三開盤價為35.4美元。
昂跑於2010年由運動員伯恩哈特（Olivier Bernhard）與好友阿勒曼（David Allemann）、科貝蒂（Caspar Coppetti）共同創立，費德勒在2019年投資該公司，但未公布金額，這位曾贏得20座大滿貫冠軍的球王今年稍早又與昂跑進一步合作，開發Roger Pro網球鞋。
(時報資訊)
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