網球名將費德勒投資的球鞋業者昂跑（On Holding）15日（周三）在紐約證交所上市，掛牌首日股價飆升47％，推升市值約達113.5億美元。

昂跑股票首度公開上市（IPO）共計發行3,110萬股，每股24美元，遠高於目標價20～22美元，此次籌資7.464億美元。周三開盤價為35.4美元。

昂跑於2010年由運動員伯恩哈特（Olivier Bernhard）與好友阿勒曼（David Allemann）、科貝蒂（Caspar Coppetti）共同創立，費德勒在2019年投資該公司，但未公布金額，這位曾贏得20座大滿貫冠軍的球王今年稍早又與昂跑進一步合作，開發Roger Pro網球鞋。

(時報資訊)

#費德勒 #昂跑 #網球 #紐約 #掛牌上市 #IPO

主要市場指數

紐約道瓊
34814.39 +236.82(0.68%)
05:08
S&P500
4480.70 +37.65(0.85%)
05:08
Nasdaq
15161.53 +123.77(0.82%)
05:16
費半指數
3465.76 +16.37(0.47%)
05:16
日經225
30323.34 -188.37(0.62%)
14:15
南韓KOSPI
3132.64 -20.76(0.66%)
14:26
香港恆生
24577.63 -455.58(1.82%)
14:31
上證指數
3622.29 -33.93(0.93%)
14:31
深圳成指
14313.39 -222.93(1.53%)
14:31
英國FTSE
7016.49 -17.57(0.25%)
09/15
法國CAC
6583.62 -69.35(1.04%)
00:05
德國DAX
15616.00 -106.99(0.68%)
09/15

延伸閱讀