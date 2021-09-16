據住展雜誌統計，大台北地區今年截至9月15日止，都更推案量約852億元，比去年同期銳減近4成，全年推案量已篤定比去年衰退。然而危老推案量卻蓬勃成長，近期在「序東騰」、「敦仰」等指標案接力開賣挹注之下，將案量一舉推升至854億元，不僅已超越去年全年推案量554億元，更微幅超車都更，與都更呈現「黃金交叉」。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然危老重建需要100％所有權人同意，但因容積獎勵明確、程序簡便快速、無最小基地面積限制等優勢，且整合鄰地又能獲得容積獎勵等諸多優惠條件，已成為民間老屋重建的新寵，所以推案量逐年成長，並出現排擠效應，由於危老重建效率極快，甚至出現部份已整合完成的都更案「棄都更轉危老」，未來都更推案量能恐會遭危老逐漸侵蝕。

今年台北市12個行政區中，每一個行政區都有危老案開賣，都更重建條例推行了20幾年時間，才在2020年達到台北市「每區有新案」的成就，但危老卻只花了5年就解鎖。不僅如此，今年台北市所有行政區中，竟有高達9個行政區危老建案數高於都更建案數。

新北市危老雖然相對較少，但建案數量也是年年增長。甚至，今年林口新市鎮更已推出首宗危老案「璞園‧學」，這不僅可能是全台新市鎮第一件危老案，更代表林口新市鎮開發至今已超過30個年頭。

2021年大台北都更、危老建案數統計 何世昌指出，從產品面觀察，都更因基地面積較大，通常規劃中大坪數、或2~4房型。危老今年雖有部份建案也規劃中大坪數，但大多數危老案因基地條件侷限，多規劃為小宅，主流產品與都更產品南轅北轍。而隨著危老案與日俱增，危老重建已成為目前台北市小宅最主要的供給來源。

何世昌認為，雖然目前危老推案量稍微超過都更，但若北市指標都更大案如「元利森活莊園」、「Diamond Tower鑽石塔」能夠陸續開賣的話，都更推案量將可反敗為勝，今年都更推案量還能暫時保持領先。不過，因民間開發商與屋主普遍喜歡改建程序快又簡便的危老，未來都更的版圖愈來愈小恐是勢之所趨。

全球居不動產情報室總監陳炳辰則認為，台北市目前指標都更案因為座落地點佳，又遇房市買氣夯，即便單價來百萬元，包括「宏國大道城」、「中山松悅」、「碧硯閣」等都呈現熱銷，地主、建商均嚐甜頭，不無刺激後續都更物件的可能性，倒也不顯悲觀。

(時報資訊)