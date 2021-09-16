因中國大陸高收入者的所得來源多為經營所得、投資所得與財產交易所得，中國大陸近期修法針對個人境外的財產轉讓、受控外國企業與關係人交易規範反避稅法令，同時強化大數據查稅工具，資誠（PwC）會計師事務所建議，在陸台商應重新評估公私資金帳戶風險，以免遭高額補稅。

大陸國家稅務總局指示各地方加強個人納稅徵信資料的大數據分析，確保對高收入者擁有的股權、房產、理財產品等外部資訊能共享互聯。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅指出，近期上海市稅務局第一稽查局因受理鄭爽利用「陰陽合同」偷逃稅案件的舉報，以不到五個月時間即針對其2019年至2020年未依法申報產生的偷稅與少繳稅款計約人民幣7,179萬元，共處罰人民幣2.99億元。

在8月底，中國大陸國家稅務總局公布5起增值稅發票虛開騙稅案件，涉案金額高達人民幣132億元，且涉案主嫌最高判處無期徒刑。中國大陸國家稅務總局稽查局負責人表示，除了虛設行號虛開發票的稽查外，未來還會重點稽查各別高收入者。

徐丞毅表示，大陸稅務機關透過大數據查核高收入者的案例不少，但大多未公開。過去曾有台商將個人持有的房產作為台幹宿舍，遭稅務稽查補繳租賃所得的案例。他也指出，即使台商透過人頭或公司高管設立私帳戶支付個人佣金或收取公司不合法資金，最後被對方舉報的稽查案例也曾聽聞。這些案例除了因被舉報，還有稅務稽查公司端時，順藤摸瓜查核到高所收入股東、個人。

現在大陸個人稅務稽查案例影響層面不只是補稅加罰鍰，徐丞毅表示還會影響企業與個人的信用紀錄，對於未來個人擔任高管、新設公司或投融資都會有一定程度的限制。

高所得台商透過企業或個人私帳戶調撥資金切勿心存僥倖。徐丞毅強調，雖然目前在銀行辦理大額資金存取只要依規定登記相關資訊即可轉帳，但銀行端針對大額資金認為有洗錢（包括逃稅）與資恐疑慮，仍會舉報給稅局與警察機關。

徐丞毅建議，台商應重新評估個人可動用的公私資金帳戶的風險，並立即處理高風險帳戶；調整交易模式以減少在中國大陸境內支付佣金的交易；建立境內財產的保全機制，增加未來可在海外處分的機會。

(時報資訊)