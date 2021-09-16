五倍券即將在9月22日起開放數位綁定，悠遊卡公司16日推出回饋全國民眾及北市長輩的超值方案，民眾於10月6日前選擇綁定悠遊付，即可獲得「五夠大包」的振興禮包，最高可獲得5,000元回饋，綁定北市敬老愛心卡，更可以用市價一折加價購健康防疫家電。

悠遊卡公司的五倍券回饋方案，主打「不用抽獎、人人都有」，消費滿額就有10％至50％不等的回饋，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內，皆可收到超殺優惠的振興禮包，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路、藥局美妝、超商超市，生活中各種可能消費的場域一網打盡，累積消費同時也能立即享有現金回饋。

其中，五倍券綁定悠遊付獲得的「五夠大包」振興禮包內有總價值高達5,000元的現金回饋券(限量1萬份)，只要符合回饋條件，即可獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高達50％。

另外，針對台北市敬老愛心卡，悠遊卡公司喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，與知名品牌合作，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷、血氧機、血壓計等健康家電三選一，一起守護您的健康(限量1萬名)。綁定五倍券的敬老愛心卡可至台北市的燦坤3C門市(新民生、興隆、博愛3家門市僅提供電動牙刷組)以299元超低價購得Oral-B電動牙刷組(含2支刷頭)，549元則可購得威創V-Trust手持式血氧機，599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組，加碼健康永遠不嫌晚。

另外，針對廣大悠遊卡友，悠遊卡公司也推出悠遊卡綁定五倍券，前4萬名則提供超值綁定禮。其中，前10,000名成功綁定悠遊卡享300元加碼回饋，前10,001名至前30,000名成功綁定悠遊卡享200元加碼回饋，前30,001名至前40,000名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋。除此之外，以悠遊卡綁定五倍券且新註冊悠遊付帳戶，特別加贈價值3,000元的振興大禮包(限量2萬份)，同享高回饋率優惠。

悠遊卡公司表示，五倍券綁定悠遊付、悠遊卡好處多多，除了交通支出也可累計消費金額外，也不需受到紙本振興三倍券的200元、500元、1,000元面額限制，銅板消費也能累積，對亟需振興的小店家最有幫助，且回饋金額沒有使用期限，比起紙本券，消費更彈性。

(時報資訊)