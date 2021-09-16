紐西蘭官方16日（周四）公布，第2季國內生產毛額（GDP）擴張2.8％，優於市場預期的1.3％以及該國央行預估的0.7％。儘管近期紐西蘭受到疫情爆發影響，但上季經濟成長比預期強勁，強化央行即將啟動升息的看法。

經濟數據出爐後，帶動紐元升值0.3％至0.7320美元兌一紐元。

ASB Bank資深經濟學家史密斯表示，「我們預期紐西蘭央行將看淡近期的波動，仍會減少貨幣刺激政策，預料下個月起將展開升息。」

紐國近期數據顯示經濟穩健復甦，第2季失業率降至4.0％，寫下18個月低點，通膨揚升至3.3％，超出央行訂立的1～3％目標。

(時報資訊)