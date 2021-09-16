近年來台灣房價居高不下讓許多想買房的民眾卻步，有網友因此陷入租屋與買房的抉擇，並好奇兩者間長年下來的差別，引起熱烈討論，有內行網友幫忙計算租屋或買房10年後的存款差異，沒想到卻出現買房會賺66萬、租屋反而負債30萬的狀況。

有網友在PTT論壇Home-Sale版上發文表示，目前在頭份一帶租房子月租1萬元，平時能在家下廚、養寵物等生活品質不錯，如果改買該區450萬的房子，每個月需要多付2000至3000元，但生活更有踏實感，兩相比較下，好奇應該咬牙買房還是繼續租屋？引起熱烈討論。

有內行網友特別發文回應原Po，並幫他試算買房與租房10年後的存款差異，假設原Po現在有90萬現金，租屋10年後退租，總共付掉120萬，等於倒貼30萬租屋。

若是將90萬現金當頭期款買房，10年後賣出，即使10年後房子都沒漲價一樣450萬賣掉，但扣掉10年每個月1.2萬的貸款（144萬）及剩餘貸款240萬，還能夠拿回來66萬，「一個你存款會剩66萬，另一個你根本變負債30萬，我覺得很好選。」

文章一出引起熱烈回應，不少人認為，買房的安定感是租屋無法比較的，「租屋：租金10000都是成本；買房：只有房貸利息每個月約4000，其他都是存錢，存在房子裡」、「買房安定感不能比，租房隨時擔心被趕出去，該買的還是要買」、「租房要擔心老了不給租，買房住到爽，這原因讓我咬牙買房」、「租房外部因素太多，認命背房貸。」

此外，有網友點出，台灣房價只會越來越貴，不趕快買房卡位，未來只會更買不起，「買房，房子可能漲價，租房什麼都沒有」、「其實買房有點類似投資AAA級債券啦」、「熱心計算給推，租屋就是比較自由，但買房的安定感難比較」、「現在不買，以後更買不起。」

(時報資訊)