【時報記者王逸芯台北報導】美國原油庫存創2019年9月以來最低，帶動原油價格勁揚，塑化股今順勢走揚，台塑四寶中台塑(1301)、南亞(1303)上漲約1.5%，台化(1326)、台塑化(6505)盤中則於平盤附近震盪，二線塑化股則有台聚家族的強悍走揚，亞聚(1308)觸及漲停，台聚(1304)漲幅逾8%，台達化(1309)、華夏(1305)漲幅達3.5%、1.8%。

美國原油庫存減少640萬桶，至4.174億桶，為2019年9月以來最低，加上隨疫苗接種率擴大，經濟活動恢復，原油需求將上升，帶動週三國際油價上揚，紐約西德州中級原油10月交割價上漲3%，收每桶72.61美元；布蘭特原油11月交割價上漲2.5%，收每桶75.46美元。

台塑化預期，墨西哥灣海上油田設備並未遭到颶風嚴重損壞，但恢復速度不如預期，上周仍有160萬桶/日關閉，另外，預期伊朗與歐美難以達成核協議，伊朗原油供給難以增加，短期布蘭特油價保持區間盤整。

隨著全球施打疫苗比率持續成長下，有利於經濟恢復運轉，原油需求看升，在主要經濟體PMI持續處於景氣擴張，有利石化產品需求增長。大陸統計局、美國供應管理協會(ISM)及IHS Markit公布大陸、美國、歐元區及日本8月製造業採購經理人指數(PMI)，除美國景氣加速擴張外，其餘擴張步調放緩，但仍位於景氣榮枯線50以上，廠商樂觀看待未來6個月製造業景氣，有利石化產品需求增長。

第三季接近尾聲，第四季為PE/EVA及PP傳統需求旺季，有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節，為HDPE包裝材料、LLDPE農膜、EVA鞋材及太陽能封裝膜、PP玩具及家電用品等需求旺季，加上印度雨季結束，PVC需求回溫，有利石化產品銷售。此外，第4季亞洲有5家輕裂廠安排歲修，合計年產能388萬噸，影響乙烯供應減少57萬噸，下游衍生物配合停車或降產，市場供給減少，有利支撐石化產品價格。

(時報資訊)

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