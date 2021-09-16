李先生買賣農地，原本可以獲利300萬元，主要關鍵在於，農地買賣獲利，並不列在房地合一稅的課徵範圍，而且只要取得「農地農用證明」，就可以申請不繳交土地增值稅；不過，因為他在持有期間卻把農地闢建為停車場使用，這一個動作，讓他原本可以大賺300萬元，變成倒賠10萬元，本來獲利也GG了。

房地合一稅正式實施以來，課徵範圍並未納入農地買賣，因此不少投資人會買賣農地，尋求獲利。不過，李先生卻因不暗「農地農用」的取得眉角，讓原本一買一賣可獲利300萬元，事後卻被國稅局課徵250萬元土地增值稅，並還要面對20％的房地合一稅，就因一個動作，反而做了賠本生意。

在嘉義地區擅長不動產稅務規劃的地政士蔡岳臻表示，李先生聽說投資農地買賣，若日出售時，只要取得「農地農用證明」，就可以申請不課徵土地增值稅，加上農地交易，並非房地合一稅課稅範圍，因此是可以投資的標的。

因此他在106年便以1,500萬元，買入一塊農地，並在持有期間，舖了水泥，闢建為停車場使用。

王先生看中這座停車場，擁有固定的租金收益，因此表明要以1,800萬元買下李先生的農地，雙方並於110年5月完成簽約。

李先生原本興高采烈，以為可以獲利300萬元，卻沒想到，因為他將農地鋪上水泥做停車場使用，不符農地農用資格，導致事後遭稅務機關核課土地增值稅250萬元。

蔡岳臻表示，像很多農田荒廢，任由雜草叢生，或上面種樹，卻非經濟性作物，甚至是在農地上面違規蓋廟宇，這些作法，都無法請領到農用證明。

此外，李先生指出，他持有該土地只有4年之久，土增稅怎麼會這麼高？認為是稅捐單位「算錯了！」

稅務機關土增稅承辦人員解釋，由於李先生無法取得「農用證明」，因此，無法申請不課徵土地增值稅，而他出售土地的土增稅，必須從「前次」申報公告現值時間，計算到110年5月移轉出售時間，而非自己所持有四年期間的土地漲價總額。

蔡岳臻分析，「作農業使用之農業用地，移轉與自然人時，得申請不課徵土地增值稅。」李先生於106年取得農地時，前地主因能取得農用證明，因此都能依「土地稅法」第39條之2第1項規定，免課土增稅。

但李先生，則無法取得農用證明，所以必須加計前手地主的持有時間的土地漲價總額，所以才會被核課250萬元的土增稅。

另外，由於李先生未能取得「農用證明」，農地買賣視同一般土地，獲利300萬元，納入「房地合一稅」課徵，出售時間在110年5月，屬於「房地合一稅1.0」核課期間，持有四年未滿五年，尚須繳納20％的房地合一稅60萬元（300萬元x20％=60萬元）。

也就是李先生原本計畫能賺300萬元，但是在繳納土地增值稅250萬元、及房地合一稅60萬元後，反而是倒賠10萬元，可說是得不償失！

蔡岳臻提醒想投資農地的人，一定要注意農地要能取得「農業用地作農業使用證明」才能申請免納土增稅，以及不列入房地合一稅課稅範圍。另外如違反作農業使用而遭稅務機關註記的話，即便後來回復作農業使用，日後再行出售移轉他人也可能無法申請免納土增稅。

也就是說，農地有違規使用之情事，於下次再移轉土地時，縱使取得農業用地作農業使用證明書，亦無法申請適用農業用地不課徵土地增值稅，而這時候，之前不課徵期間所累積之土地增值稅，將連同一併核算計入，不可不注意。

(時報資訊)