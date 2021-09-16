【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數209.93點，跌0.56點；總計285家漲、337家跌、102家持平；委買6588567張、委賣4355561張；總成交值386.38億元。

(時報資訊)

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