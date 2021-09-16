【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17302.83點，跌51.17點；總計348家漲、502家跌、124家持平；委買26404101張、委賣18370345張；總成交值1367.38億元。

(時報資訊)

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