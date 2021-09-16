【時報記者沈培華台北報導】設備廠京鼎(3413)第三季受惠半導體/面板設備關鍵部件製造需求暢旺，公司預期第三季營收仍可比第二季小幅成長，也比去年同期成長；第三季營收可望再挑戰新高。

此外，京鼎因應備品需求成長，新建置的竹南二廠建廠進度符合目標時程，預計2022年第一季試產，2022年第三季量產，可望成為帶動業績成長的新動能。

京鼎受惠半導體大廠持續擴產，第二季營收突破30億元，創30.06億元，為歷史同期新高，季增約11.45%；毛利率相比第一季提升至27.24%；單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元，同創新高。

以產品結構來看，第二季半導體/面板設備關鍵部件製造業務營收為28.79億元，季增19%且年增25%，占營收比重達96%，自動化設備占比約3%，能源設備關鍵部件製造占約1%。

展望第三季，京鼎公司預期，半導體/面板設備關鍵部件製造需求持續成長，將可帶動第三季營收比第二季小幅成長，也比去年同期成長；由此來看，第三季營收可望再挑戰新高。

京鼎受惠台積電等半導體大廠持續擴產，公司第二季業績再創新高，單季淨利約4億元，基本每股盈餘4.57元；上半年歸屬於母公司業主淨利約7億元，年增約12.28%，也再創同期獲利新高，基本每股盈餘8.03元。

京鼎第三季續旺，8月營收約為10.8億元，再創同期新高，年增28.27%，月增約7.4%；7月、8月營收均在10億元以上高水準，第三季營收可望再挑戰新高，全年業績亦可望再創新高。

展望下半年，隨著半導體製程設備資本支出成長，京鼎整體下半年業績可望持續穩健向上。法人估，公司第三季營收有機會比第二季小增並再創新高，第四季旺季可望續增，持續再挑戰新高紀錄。整體來看，京鼎今年營收有機會逐季寫下新高，全年營收年增率上看20%，獲利可同步改寫新高。

京鼎為因應全球將朝兩套系統發展，與備品需求成長，新建竹南二廠，規劃新廠三分之二產能用於製造備品，三分之一承接新機台模組製造，預計2022年第一季試產，2022年第三季量產，並預期2024年前備品產能將翻倍，挹注後續營運。

(時報資訊)

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