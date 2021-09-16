統一投信表示，美國聯準會（FED）主席鮑爾在全球央行年會釋出鴿派訊息，雖然會逐步縮減購債有序退出量化寬鬆（QE），但強調並不急於升息，並重申通膨為暫時現象，將持續關注未來經濟數據，尤其是就業市場的恢復。資本市場對美緊縮資金的擔憂情緒漸消散，加上明年全球景氣成長趨勢不變，企業獲利保持增長，預期全球股市將繼續震盪向上。

統一投信指出，QE退場階段的市場表現將會是股優於債，看好基本面佳的台股、中國股市及美股有表現空間，產業方面，科技股在高基期之下仍能維持相對強勁的獲利成長動能，可列為核心布局。

儘管近日台股人氣明顯退潮，但投信基金定期定額熱度不減。統一投信表示，台股8月震盪回跌後人氣退潮，成交量持續下滑，但投信基金定期定額熱度不減。

據投信投顧公會資料，8月全體投信基金定期定額扣款金額58.79億元、筆數逾100萬筆，扣款人數58.95萬人，三項數據都較7月微幅增加1％，保持在高檔水位，若與去年同期相比，單月扣款金額、筆數及人數分別有25％、26％、16％的高成長。

扣款規模前十大基金公司，仍是由統一投信穩坐三冠王寶座，8月扣款金額9.45億元、筆數16.55萬筆，扣款人數9萬人，較前月增長且再創該公司歷史新高，單月扣款金額與筆數都有三成以上的年成長率，扣款人數則有逾兩成的年成長率。

(時報資訊)