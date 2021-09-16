四川瀘州16日4時33分發生規模6.0的地震，震源深度10公里。據人民日報最新消息，截至16日上午8時30分，已造成3人死亡、60人受傷。

人民日報報導，這場四川瀘州916地震截至16日上午8時30分，已造成3人死亡、3人重傷、57人輕傷，轉移6,904人，縣城緊急避難場所安置10,281人。

中國地震台網稱，地震震央距離瀘縣縣城7公里，距離四川省會成都196公里，距離另一直轄市重慶124公里。

陸媒報導稱，地震發生後瀘州已啟動一級應急響應，調集市消防救援支隊、市綜合應急救援支隊及醫療救護、電力、通信、交通等搶險救援隊伍趕赴災區，與瀘縣當地開展搜救工作。

(時報資訊)