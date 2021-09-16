【時報-台北電】證券時報網訊，據南昌海關統計，今年前8月江西外貿進出口總額3010.4億元(人民幣，下同)，年增10.6%，較2019年同期增長37.6%。其中，出口額2194.7億元，年增10.2%；進口額815.7億元，年增11.9%。
數據進一步指出，前8個月江西以一般貿易方式進出口額2276.6億元，提高3.9個百分點，年增16.7%，占外貿總值的3/4強。全省4個綜保區合計進出口額177.5億元，年增93%，占全省外貿總值的5.9%；通過海關跨境電商管理平台進出口拉動全省外貿進出口提高7.9個百分點。顯見一般貿易進出口成長且比重提升，高水平開放平台、貿易新業態發展持續向上。(編輯整理：廖小蕎)
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