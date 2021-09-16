（台中七期2,895坪土地，預計10月6日以75.28億元公開標售。圖∕戴德梁行提供）

台中近期不動產發展冠六都，七期辦公交易市場破紀錄，絕版地王標售案重磅登場，七期佔地面積2,895坪的商業土地，預計10月6日，以底價75.28億元，公開標售。

戴德梁行資本市場部最高主管賴一毅董事表示，自2021年第一季戴德梁行順利標售達新七期土地，達83.75億元，第二季順利成交台中14期土地達33.17億元，接續連莊開出兩次紅盤後，戴德梁行受託辦理公開標售的台中七期2,895坪之商用土地，預計在10月 6日開標，標售底價為土地每坪260萬元，總價75.28億元。

戴德梁行表示，行政院主計總處近期發布每十年辦理一次之基本國勢調查，觀察十年來常住人口及住宅統計，臺中市的常住人口增幅達11.1％。

戴德梁行估價及顧問服務部最高主管薛惠珍董事表示，主要是因為臺中市蓬勃發展的產業帶來良好的投資及就業環境，讓臺中市在短短十年內，人口成長就超過30萬，總人口破282萬，成為全台第二大城，今年第1季遷入人口數更是六都第一。

薛惠珍表示，臺中市大量人口移入，吸引國內外大量資金投資置產，快速帶動臺中商用不動產發展。根據內政部資料顯示，臺中市今年上半年商用不動產總開發面積來到28.8萬坪，較去年同期大增32％，居六都之冠，臺中市上半年辦公類開發面積增加11.5萬坪，亦是六都之冠。

臺中市一直是台商的大本營，更有不少企業已經成為揚名國際的台灣之光，近年來隨著中美貿易大戰及全球新冠疫情影響，返鄉情況更是明顯。

經濟部投資台灣事務所8 月最新統計報告，臺中市共吸引201家業者投資，名列全國第一。在企業快速發展的情況下，企業的辦公場域也從過去的「廠辦合一」快速轉變成能代表企業形象的「企業總部」。

七期重劃區自從臺中新市政中心進駐及多項大型公共建設陸續完工後，目前已經是中台灣最重要的金融商業重鎮，這裡除有全台營業額最高的百貨商場、更有成熟的豪宅市場，因而成為大型企業及各家金融壽險佈局興建全棟總部的核心地區。

在七期商辦及豪宅市場方面，最近的市場成交，表現也是相當亮眼，商辦成交單價已達每坪68萬元，豪宅最高成交單價也來到97.23萬。顯示中台灣企業主對臺中市未來發展充滿信心，讓七期重劃區無論是商辦或住宅產品，都成為台北市以外最高單價的精華地段。

賴一毅表示，此次標售案，為超大規模的七期地王級土地，同時兼具珍貴、稀有、絕版之地段條件，為有實力的大型建商、法人與壽險絕對不能錯過的絕版標的。

賴一毅表示，此次標的基地方正壯闊，容積率650％，東北側臨30米市政北一路，臨路面寬達148米，西北側臨20米惠來路，臨路面寬約64米，未來搭配高品質的施工設計，絕對能成為氣勢磅礡的地標建築，實現大型企業總部世代傳承圓夢之作，成為臺中未來主要地標。

(時報資訊)