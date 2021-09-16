高球桿頭代工二哥明安（8938）越南廠，因配合越南政府防疫政策而停工至9月15日，明安副董事長劉安晧16日表示，已於15日向越南政府申請復工，希望16日能夠獲得核可復工，「目前正等待中」，他說，復工之後，將全力追趕因停工期間延後出貨的產能，全年因停工而減損的金額有限，「不會超過5億元」。

明安越南廠最近一次的疫情停工，從8月31日到9月15日，隨著越南政府逐步放寬防疫措施，明安也在15日向越南政府提出復工申請。

明安副董事長劉安晧16日上午指出，「我也還在等待復工的進一步消息」。

明安雖然受到越南廠停工的疫情衝擊，8月份的單月營收仍達11.35億元，只有年減0.75％，幾乎未有影響，不過，劉安晧坦承，今年8月整整停工一個月，營收還是會有一些影響。

他說，一旦獲得越南政府核准開工之後，明安將會逐步恢復產能，從20％到30％開始，逐步加大到50％，一直到產能全開，希望因停工而延後出貨的產品，能夠盡全力在今年底之前，趕出來。

劉安晧表示，今年全年營收因越南疫情，會有影響，不過，只有「會有一點，不會太大」，根據公司的預估，以營業額來看，影響「應該是在5億元以內」。

(時報資訊)

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