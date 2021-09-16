根據統計結果顯示，從2010年至2020年的過去十年間，陸股從第四季的10、11、12月，一路漲到隔年4月，呈現連漲七個月波段漲升行情，主要因受惠第四季的中全會及3月的兩會，政策紅利題材的推升，投信建議，布局政策相關受惠股，有利搶搭政策作多行情，或布局陸股基金搭順風車。

台新投信表示，年初大陸的國家主席習近平提出「要自覺主動解決地區差距、城鄉差距、收入差距等問題，堅持在發展中保障和改善民生，向困難群眾傾斜，促進社會公平正義，讓發展成果更多更公平惠及全體人民」。即希望達到「全民共同富裕」的遠景，將有利大陸長期正常發展。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，大陸宏觀政策正在發力，在財政政策方面，7月30日中央政治局會議釋出，「合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量」。觀察近期各地專項債計畫發行量提升明顯，預計第三、四季發行規模為人民幣1.4兆元和1.2兆元左右，合計規模為上半年的2倍以上。

貨幣政策方面，7月人行降准釋放人民幣1兆元資金，預示貨幣政策態度轉寬，如果未來年內再次降准，貨幣政策環境將進一步寬鬆。在財政及貨幣政策同步作多下，為陸股後市表現注入強心針。

高依暄認為，「十四五規劃」主軸在「消費、科技、綠色」三領域的升級，在消費升級方面的醫美、高端白酒等，偏向消費升級的產業，發展符合人民群眾對美好生活的嚮往，與官方倡導的「共同富裕」並不矛盾，未來成長性仍值得期待。科技升級方面，智能車領先全球，2019年全球L3級別的滲透率為1％，預計2030年將達到21％，但大陸2030年智能汽車L2、L3級別預計滲透率可達70％，L4將達20％，居領先地位。

(時報資訊)