台股近期表現震盪，進出時點更難掌握，市場法人表示，觀察金融市場有漲有跌時，台股基金波動較個股低，現階段投資台股佈局難度提高，建議在風險機會並存下，透過台股基金介入為宜，但定期定額長期投資固然不用擔心回檔，但若使用微定期、微定額策略，更能掌握低檔入市、高檔鎖利的投資契機。

群益投信表示，投資人最熟悉的市場就是台股，凸顯台股基金投資不可偏廢，所謂的微定期、微定額投資，將是更加優化的定期定額，即每月定期定額之外，多設定彈性的加碼或停利機制。股市拉回時，沿著股市波動，沿路微定額加碼，一旦股市上漲來到預設獲利，就先落袋出場，屬更加靈活聰明的升級版定期定額策略。

並且搭配長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼四大金律，讓定期定額更符合人性，同時也更具投資效率。

群益投信投資長李宏正指出，基金微定額策略加碼，配合掌握「123」紀律投資法則，1是一成，也就是指數跌幅大於自己的平均成本10％，就啟動加碼。2是微定額至少2次，當股市拉回整理，就是加碼時機，但要加碼多少才有利，若行有餘力，不妨設定扣款二次，增加低點撿便宜的機會。

3是獲利三成時，部分調節或獲利出場，在股市周期循環下，一旦台股漲聲響起，當指數漲幅高於自己的平均成本30％，可紀律調節或獲利出場。「低價加碼、高價調節」，將可極大化定時定額的投資效益。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股近期走勢相當震盪，8月時曾一度連收九黑，指數更自高點拉回1,000多點，所幸聯準會（Fed）意外釋出偏鴿派訊息，加上台積電傳出將調漲代工價格的利多帶動下，又反彈至17,500點上下位置，重新站回季線之上，櫃買指數也連帶站穩季線。

展望後市，台灣將推出振興五倍券刺激經濟，大陸也即將進入金九銀十傳統旺季，對於內需消費及紙箱等需求可期待。且在美國基建、大陸碳中和及歐美重啟經濟帶動下，傳產股實質利多，將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。另第三代半導體因電動車需求暢旺，也將有機會表現，長期趨勢看好。

(時報資訊)