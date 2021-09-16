港股16日開盤繼續探底，大盤恒生指數現跌逾360點失守25,000點，深入債務危機的中國恒大相關股票也持續大跌，中國恒大現跌逾7％。

恒生指數現跌逾360點、跌幅1.46％，報24,668.24點，成交415.2億港元。此前三個交易日，恒生指數收盤均下跌，且跌幅均超過1％，16日會否觸及底部讓市場關注。

中國恒大現跌逾7％，股價報2.61港元。恒大汽車一度跌近19％，現跌逾17％報3.28港元。恒大物業跌逾6％報3.98港元。恒騰網絡現跌逾4％報2.53港元。

恒大地產集團16日早公告，恒大地產目前所有存續的公司債券自16日開盤起停牌一個交易日，於17日開盤起復牌，復牌之日起上述債券交易方式發生調整。

(時報資訊)

#恒大 #港股 #債務

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