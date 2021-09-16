港股16日開盤繼續探底，大盤恒生指數現跌逾360點失守25,000點，深入債務危機的中國恒大相關股票也持續大跌，中國恒大現跌逾7％。
恒生指數現跌逾360點、跌幅1.46％，報24,668.24點，成交415.2億港元。此前三個交易日，恒生指數收盤均下跌，且跌幅均超過1％，16日會否觸及底部讓市場關注。
中國恒大現跌逾7％，股價報2.61港元。恒大汽車一度跌近19％，現跌逾17％報3.28港元。恒大物業跌逾6％報3.98港元。恒騰網絡現跌逾4％報2.53港元。
恒大地產集團16日早公告，恒大地產目前所有存續的公司債券自16日開盤起停牌一個交易日，於17日開盤起復牌，復牌之日起上述債券交易方式發生調整。
(時報資訊)
34814.39
+236.82(0.68%)
05:08
4480.70
+37.65(0.85%)
05:08
15161.53
+123.77(0.82%)
05:16
3465.76
+16.37(0.47%)
05:16
30332.64
-179.07(0.59%)
10:35
3133.50
-19.90(0.63%)
11:16
24708.73
-324.48(1.30%)
11:21
3636.40
-19.82(0.54%)
11:21
14371.83
-164.49(1.13%)
11:21
7016.49
-17.57(0.25%)
09/15
6583.62
-69.35(1.04%)
00:05
15616.00
-106.99(0.68%)
09/15