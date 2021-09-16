【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周三在歐洲議會全體會議上宣布將推動被視為劍指中國的「全球門戶」（Global Gateway）計畫，以及強化地區半導體製造能力的晶片發展計畫。

外界普遍認為歐盟提出的「全球門戶」計畫是為了抗衡中國的「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative, BRI）。

馮德萊恩周三在法國舉行的歐洲議會全體會議上發表「歐盟國情咨文」（State of the European Union）時表示，歐洲要在全球成為更為活躍的參與者，我們將把「全球門戶」計畫打造成為一個值得信賴的品牌，我們要與世界各國建立夥伴關係，而非依賴關係，我們將對基礎建設施進行高品質的投資，要將世界各地的人、貨和服務連結起來。

在晶片發展計畫方面，馮德萊恩宣布將採取行動加速提升區域內的晶片產能，以確保半導體供應的穩定性，並協助歐洲趕上美國和中國等競爭對手。

全球晶片供應短缺導致汽車產業停工減產，使晶片在地生產的議題成為關注焦點。馮德萊恩表示歐盟執委會正在制定「歐洲晶片法案」（European Chips Act），將全力提升區域內的晶片生態，以減少對亞洲晶片供應的依賴。

這項晶片發展計畫將整合不同國家的研發和設計、協調歐盟國家的資金安排，並共同創立一個「最先進的微晶片產業生態系」。馮德萊恩表示，如果歐盟想要建立一個具競爭力的半導體產業，就必須「再大膽一次」，她並表示，這是一項艱鉅的任務。

(時報資訊)