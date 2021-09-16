隨著已開發國家疫苗施打的普及率提升，歐美經濟重新開放步調不變，進一步過渡到與疫情共存的新常態後疫情時代，法人表示，智慧醫療仍擁有長期投資潛力。

富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈表示，雖然疫情的消息仍不時引起市場波動，但不論經濟好壞，人們都有就醫的需求，且隨著時代演進，人類罹患的疾病已不僅僅是感冒、結核病等容易治癒的疾病，更多是心血管相關的慢性病、或癌症等，對於先進智慧醫療的需求日益增加。此外，儘管景氣循環對醫療產業仍有影響，但影響力相對其他產業輕微，且無論疫情是否改善，智慧醫療將是擁有長期投資潛力的趨勢主題範疇。李祐慈說，從疫情發生至今，領先開發疫苗的製藥公司之股價多已反應疫苗獲利，因此評估市場目光將逐漸移向解封後相關受惠的題材，包括：（1）受惠龐大新藥需求、醫藥研發等醫藥外包相關服務；（２）受疫情影響而推遲的手術需求，所帶動的醫療設備、手術通訊與導航設備等耗材；以及（３）因歐美等成熟國家日益關心手術環境的管理，所帶動的廢棄醫藥管理題材等；皆為具有中長期成長潛力的投資標的。在今年即將進入第四季之際，李祐慈認為，變種病毒的影響、通膨雜音與聯準會升息等仍為市場主要憂心議題。在目前全球經濟持續復甦但仍帶著些許不確定因子的環境下，建議投資人著眼於如智慧醫療等受惠於生活結構性改變下的趨勢主題投資，投資策略方面則建議搭配多重資產組合配置，較有機會享有中長期成長的潛力，並且不易受到短期雜音和波動的干擾。富達投信表示，以富達智慧醫療多重資產收益基金為例，其投資標的瞄準市場需求沒有盡頭、技術需求日益精進的醫療服務產業，包括在新藥物領域中，尋找具有旗艦藥品的公司，以及在新技術與新服務領域中，挖掘具有科技創新或技術創新等醫療設備和服務具的潛力公司。其投資策略則採取以股票為主、債券為輔之多重資產配置，以ESG為選股根基、搭配債券部位、運用彈性避險策略之三重防禦機制，期能達到兼具成長和收益、因應短期市場波動的強化防禦組合。

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