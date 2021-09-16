【時報記者任珮云台北報導】瀚亞投資於今(16)日舉行第四季台股展望記者會，台股在股價基期墊高之下，哪些產業能成為下波領漲主流？瀚亞投資國內投資部主管劉博玄認為，現在已非電子股或傳產股獨強的時代，多元族群輪動格局可望延續，他點名：晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心/伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險為主金融股等七大族群，可望成為台股下波主流。

瀚亞投資長劉興唐指出，新冠肺炎疫情爆發至今，美國股市屢次領先全球創歷史新高，連帶激勵台股走強。接下來多頭行情能否延續，須密切注意四大觀察指標：(1)美國聯準會動向、(2)重要經濟指標、(3)股市評價、(4)疫情風險追蹤。

劉興唐分析，近期美國聯準會宣布開始縮減購債，引發市場疑慮，然而縮減購債並非等同於緊縮，預計貨幣寬鬆的流動性環境不變，將繼續支撐股市行情；但須關注美國就業數據與通膨等重要經濟指標，仍是美國何時升息的關鍵。目前美股本益比PE約22倍，處於歷史高檔，但低於科技泡沫時的26.5倍，只要美國企業能夠維持獲利，無須過度擔心評價面過熱。最後，疫情變化與疫苗政策仍將牽動全球經濟復甦進度。

目前台股本益比約18倍，處於歷史區間中上緣，股價淨值比約2.3倍，歷史高點約為3.4倍，兩項評價面均未偏高；另從匯率角度來看，台股與新台幣走勢長期為正相關，新台幣走強，有利台股多頭延續。劉博玄認為，從產業發展來看，台灣企業中長線競爭力及獲利成長性可期，造就台股持續偏多格局，惟時序進入第四季，將面臨到去年同期高基期影響，預估指數將是高檔震盪整理格局為主，若出現較大修正，則是中長線良好買點。

瀚亞投資總經理王伯莉表示，今年台股表現相當突出，市場交投熱絡，國人投資台股基金的意願跟著提升，瀚亞投信台股基金規模自去年底成長33.9%，同期間國內台股基金整體規模成長29%，若扣除今年新募集基金，規模亦成長25.9%。瀚亞投資旗下台股基金如瀚亞高科技基金、瀚亞菁華基金，成立時間超過20年，短、中、長期績效位於同類型產品前段班，適合為投資人長期參與台股市場的方式，建議可以利用定期定額，或逢市場修正時單筆分批布局。

(時報資訊)