根據特斯拉八月份更新的車款電池資料，換用磷酸鐵鋰電池 (LFP) 的美製 Model 3 SR+，在編號 E6LR 更大電量電池的幫助下，WLTP 續航里程已經來到 491 公里。

特斯拉是在八月傳出要將加州工廠生產的 Model 3 SR+ 換成磷酸鐵鋰電池的消息，由於這電池的電量密度比較低，車重勢必增加，本來大家還擔心磷酸鐵鋰電池會拖累性能，例如太重太耗電、太重跑不遠等，但現在疑慮都消失，因為搭載 E6LR 的新車反而可以跑更遠。

與現行在售的松下三元鋰電池版的 WLTP 448 公里相比，磷酸鐵鋰電池版增加的里程高達 43 公里，等於多出了9%，即將成為跑最遠的 Model 3 SR+。

綜合電耗方面，E6LR 磷酸鐵鋰電池 Model 3 SR+ 是每公里 144Wh，相當於每度電能跑將近 7 公里。

磷酸鐵鋰電池版Model 3 SR+ 續航里程增至 491 公里 還能天天充飽不怕傷（圖／DDCar）

磷酸鐵鋰電池版Model 3 SR+ 續航里程增至 491 公里 還能天天充飽不怕傷（圖／DDCar） 拜磷酸鐵鋰電池不怕充飽的特性，馬斯克更直言請儘管把車子充到 100%，這樣每天早上出門都可以享有 491 公里 (WLTP) 的滿電里程，不用再像以往那樣顧慮什麼充飽放著會傷電池的問題。

至於磷酸鐵鋰電池比較容易受低溫影響電池這件事，理論上是冬天嚴寒國家才需要擔心，台灣基本不用顧慮。

現在，大家就等著看磷酸鐵鋰電池版 Model 3 SR+ 何時會引進台灣，以及到底車價會不會降了；只是這二個最關鍵的事情都還沒有確定答案，美國特斯拉至今也沒有在官網上架磷酸鐵鋰版 Model 3 SR+，而是用全新現貨車販售，所以接下來幾個月，還是先看看美國市場的動向再來評估吧！

(時報資訊)