港股繼昨重挫逾450點後，今（16）日早盤續跌逾200點、殺破25000點大關。博彩業依舊災情慘重，財信傳媒董事長謝金河表示，澳門特區政府推出新的博彩法，尤其不淮副牌，對於金沙集團、米高梅和永利澳門等美系博彩公司等同宣判死刑！看來美中角力再升級，形同變相把美系博彩商趕出澳門。

謝金河在臉書發文指出，博彩業這回淪為港股苦主，昨天災情最慘重的金沙集團跌32.51%、永利澳門跌28.97%、米高梅跌26.81%、澳博控股跌24.31%，經歷了疫情考驗，澳門賭業正在等待春天來臨，沒想到迎來急凍。

澳門特區政府推出新的博彩法，給予45天的諮詢，新的法律規定不可以有副牌，取得執照的博彩公司必須保留10%股權給澳門本地住民，而博彩業要有政府的代表進駐，未來的利益分配也要報請政府核准。

謝金河認為，這個新法的威力非同小可，尤其不淮副牌，這對於金沙集團、米高梅和永利澳門等美系博彩公司等於宣判死刑！這也等於美中角力再升級，形同變相把美系博彩商趕出澳門。

謝金河表示，這個博彩法有45天的協商諮詢，有沒有轉圜空間？還不明朗，但新的博彩法一旦實施，澳門的博彩業生態一定會有重大變化。「這又是一次產業面臨的巨變，對香港資本市場又是一記重拳！」

(時報資訊)