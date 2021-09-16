振興5倍券預計10／8上路，讓引頸期盼的餐飲業者振奮不已！新天地（8940）餐飲集團旗下台中梧棲創始店「一樓小吃區」單點料理、崇德旗艦店「樂食百匯」自助餐、「天地軒」台式海鮮料理、旱溪東區店「瀚熙軒」新台菜港式飲茶等四家餐廳，聯手加碼推出「新天地好康券」、搶攻5倍券千億商機，預期可因此提升二至三成業績，為第四季營運增添新動能。

新天地表示，消費者只要持振興5倍券3,000元，即可換購新天地好康券5,000元；持振興券5,000元，即可換購新天地好康券1萬元，讓享受美食的預算加倍。

新天地強調，好康券使用規範與期限，與政府的5倍券相同，不能以現金購買，且限量1,000本，回饋在疫情期間無法到店消費的老顧客。

國內疫情自5月中急速升溫，隨即進入三級警戒，餐飲業一律禁止內用，只能外帶與外送，連帶造成生意急凍，根據經濟部統計處資料，今年6月餐飲業營業額年減39.9%，創下有史以來最大減幅，尤其以內用為主的大型宴會廳影響最鉅，6至9月營業額年減近8成，許多區域型的中小型宴會廳業者不堪虧損，掀起一波歇業潮。

隨著政府振興五倍券將於10／8上路，餐飲業者引頸期盼，積極備戰搶攻這一波振興財！

新天地表示，去年7月推出振興3倍券後，餐飲業明顯增加三成營收，不僅終止連續5個月負成長，同年9至11月更創下歷年同月新高，餐飲業者樂觀看待今年5倍券發放可望帶動餐飲商機，為乾涸已久的營收，注入救命甘泉。

(時報資訊)