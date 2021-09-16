【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數210.71點，漲0.22點；總計325家漲、264家跌、101家持平；委買6368055張、委賣4123336張；總成交值276.65億元。

(時報資訊)

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